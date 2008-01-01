Врачи
Андрухова Ксения Александровна
Андрухова Ксения Александровна
Медицинская сестра (брат) по массажу
Стаж 15 лет
Уссурийское медицинское училище, 2008 г. окончания
Усовершенствование по специальности "Медицинский массаж", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2012 г.
Нет информации
Нет информации
Владивостокская поликлиника №6
Владивосток, ул. Сахалинская, 57
