Андрухова Ксения Александровна

Медицинская сестра (брат) по массажу
Стаж 15 лет
Образование
  • Уссурийское медицинское училище, 2008 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Усовершенствование по специальности "Медицинский массаж", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2012 г.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
Владивосток, ул. Сахалинская, 57
