Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Андриишин Сергей Евгеньевич
6.0
0
Андриишин Сергей Евгеньевич
Мануальный терапевт
,
Рефлексотерапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Здоровье
пр-т Красного Знамени, 38
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
Рефлексотерапевт
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Двойнишникова
Ирина Николаевна
Рефлексотерапевт
6.0
0
Записаться
Данилин
Дмитрий Владимирович
Мануальный терапевт
,
Остеопат
7.6
6
Записаться
Осипова
Светлана Камильевна
Мануальный терапевт
,
Остеопат
6.6
2
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...