  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Андриенко Алексей Константинович
Андриенко Алексей Константинович
6.0
0

Андриенко Алексей Константинович

Рентгенолог
Стаж 11 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 24.06.2011 г. окончания
  • Клиническая интернатура, 2012 г.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации от 12.04.2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Колот
пр-т Острякова, 1
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи