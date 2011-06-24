Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Андриенко Алексей Константинович
6.0
0
Андриенко Алексей Константинович
Рентгенолог
Стаж 11 лет
Информация о враче
Образование
ВГМУ, 24.06.2011 г. окончания
Клиническая интернатура, 2012 г.
Курсы повышения квалификации
Повышение квалификации от 12.04.2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Колот
пр-т Острякова, 1
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Ахмадьянов
Константин Юрьевич
Рентгенолог
6.0
0
Записаться
Бобков
Андрей Вадимович
Рентгенолог
6.6
2
Записаться
Зайцев
Виктор Сергеевич
Рентгенолог
6.9
3
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...