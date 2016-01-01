Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Андрейченко Марина Владимировна
6.0
0
Андрейченко Марина Владимировна
Стоматолог-терапевт
,
Главный врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Иркутский государственный медицинский институт, стоматология, 1981 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Общественное здоровье и здравоохранение", до 2016 г.
Сертификат "Стоматология терапевтическая", до 2019 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Главный врач, стоматолог-терапевт, КГБУЗ "Владивостокская стоматологическая поликлиника № 2" по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевая стоматологическая поликлиника
ул. Борисенко, 31
Краевая стоматологическая поликлиника
ул. 50 лет ВЛКСМ, 17
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Готовщикова
Татьяна Сергеевна
Стоматолог-терапевт
,
Стоматолог-гигиенист
8.4
8
Записаться
Кузьменко
Елена Анатольевна
УЗИ-специалист
,
Главный врач
8.0
4
Записаться
Шилова
Юлия Николаевна
Стоматолог-терапевт
,
Стоматолог-гигиенист
7.5
5
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...