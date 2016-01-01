  1. Главная
Андрейченко Марина Владимировна
Андрейченко Марина Владимировна

Стоматолог-терапевт, Главный врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
Образование
  • Иркутский государственный медицинский институт, стоматология, 1981 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Общественное здоровье и здравоохранение", до 2016 г.
  • Сертификат "Стоматология терапевтическая", до 2019 г.
Опыт работы
  • Главный врач, стоматолог-терапевт, КГБУЗ "Владивостокская стоматологическая поликлиника № 2" по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Краевая стоматологическая поликлиника
ул. Борисенко, 31
Краевая стоматологическая поликлиника
ул. 50 лет ВЛКСМ, 17
