  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Андреева Татьяна Валерьевна
Андреева Татьяна Валерьевна
6.9
3

Андреева Татьяна Валерьевна

Гастроэнтеролог
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный, 1991 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствание "Гастроэнтерология" , 2011 г.
  • Сертификационный цикл "Терапия", 2010 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-гастроэнтеролог, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57Д
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
По запросу
3 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи