Андреева Татьяна Валерьевна
6.9
3
Андреева Татьяна Валерьевна
Гастроэнтеролог
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный, 1991 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствание "Гастроэнтерология" , 2011 г.
Сертификационный цикл "Терапия", 2010 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-гастроэнтеролог, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57Д
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
По запросу
3 отзыва
