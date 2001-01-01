  1. Главная
Андреева Татьяна Петровна
Андреева Татьяна Петровна

Терапевт, Зав. отделением
Стаж 44 года
Информация о враче
Образование
  • ВМИ, Лечебное дело, 1971 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Терапия", ТГМУ, 2015 г.
Опыт работы
  • Врач-терапевт, Поликлиника №5, 1986-2001 гг.
  • Врач-терапевт, ООО"Забота", 2002-2005 гг.
  • Врач-терапевт, КГБУЗ ВП№5, 2005-2014 гг.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №5
ул. Калинина, 78
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
