Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Андреева Ирина Геннадьевна
6.0
0
Андреева Ирина Геннадьевна
Врач ЛФК
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Санитарно-гигиенический факультет, 1989 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Врачебно-физкультурный диспансер
ул. Черемуховая, 11
Первичный приём взрослых
Врач ЛФК
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Ярулина
Татьяна Александровна
Нейрохирург
,
Врач ЛФК
,
Реабилитолог
6.6
2
Записаться
Аблаева
Татьяна Викторовна
Врач ЛФК
6.0
0
Записаться
Мовчан
Евгений Игоревич
Врач ЛФК
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...