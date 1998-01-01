  1. Главная
Ананьев Александр Владимирович
Ананьев Александр Владимирович

Травматолог-ортопед
Стаж 19 лет
Образование
  • ВГМУ, Лечебное дело, 1998 - 2004 гг.
  • Ординатура «Травматология и ортопедия», 2004 - 2006 гг.
  • Специализация «Хирургическая коррекция деформации стопы» г. Казань, 2016 г.
Курсы повышения квалификации
  • Стажировался в Южной Корее – «Лечение заболеваний коленного, тазобедренного, голеностопного и плечевого суставов. Артроскопия коленного сустава, артропластика коленного и тазобедренного суставов.», 2014 г., 2015 г. и 2016 г.
  • Повышение квалификации «Актуальные вопросы травматологии и ортопедии» ВГМУ, г. Владивосток, 2017 г.
  • В 2018 году прошел обучение и получил право применения в клинической практике изделий медицинского назначения REGENLAB (Швейцария) для процедур PRP-терапии. г. Москва
Опыт работы
  • Травматолог-ортопед, МУЗ ГКБ № 2, г. Владивосток
  • Травматолог-ортопед, больница «Фальк», г. Владивосток, с 04.2014 г. по 2018 г.
  • Травматолог-ортопед, больница «Профи Клиник», г. Владивосток, с 2016 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Санас
пр-т Партизанский, 44 кор. 1
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
Профи Клиник
пр-т Острякова, 2
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
2000 р
Вторичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
1500 р
