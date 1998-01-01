Ананьев Александр Владимирович
Стаж 19 лет
Особое внимание уделяет лечению травм и заболеваний суставов (артроскопия, PRP-терапия, внутрисуставные инъекции). Владеет современными видами хирургической техники лечения скелетной травмы (переломы) и травм мягких тканей (повреждение сухожилий, связок и мышц).
Имеет большой опыт в оказании экстренной и плановой травматологической помощи. Владение методами использования современных материалов при лечении травм.
Адреса и стоимость приёма
пр-т Партизанский, 44 кор. 1
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
пр-т Острякова, 2
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
2000 р
Вторичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
1500 р
