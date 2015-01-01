  1. Главная
Амелина Татьяна Витальевна
6.0
0

Амелина Татьяна Витальевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 25 лет
Информация о враче
Образование
  • Петровск-Забайкальское медицинское училище, "Сестринское дело", 1998 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Сестринское дело", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2015 г.
  • ОУ "Сестринское дело в хирургии", 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №9
ул. Адмирала Горшкова, 3
0 отзывов

