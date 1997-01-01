Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Алпатова Наталья Владимировна
6.9
3
Алпатова Наталья Владимировна
Педиатр
Стаж 48 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрия, 1976 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Присвоена и подтверждена высшая квалификационная категория декабрь 1997, 2002, 2007, 2012 гг.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-педиатр, Детская больница №3, 1976 - 1994 гг.
Врач-педиатр, Краевая детская городская клиническая больница №1, 1994 - 2013 гг.
Врач-педиатр, Детская клиника "Алёнка", 2013 - по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Алёнка
ул. Маковского, 7Б
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
3 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Чукаева
Елена Николаевна
Педиатр
,
Заместитель главного врача
7.5
5
Записаться
Лобачева
Ольга Андреевна
Педиатр
,
Ревматолог
6.0
0
Записаться
Захарова
Ирина Викторовна
Педиатр
7.9
8
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...