Алпатова Наталья Владимировна

6.9
3

Педиатр
Стаж 48 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Педиатрия, 1976 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Присвоена и подтверждена высшая квалификационная категория декабрь 1997, 2002, 2007, 2012 гг.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-педиатр, Детская больница №3, 1976 - 1994 гг.
  • Врач-педиатр, Краевая детская городская клиническая больница №1, 1994 - 2013 гг.
  • Врач-педиатр, Детская клиника "Алёнка", 2013 - по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Алёнка
ул. Маковского, 7Б
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
3 отзыва

