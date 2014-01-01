  1. Главная
Алмазова Любовь Ивановна
Алмазова Любовь Ивановна

Рентгенолаборант
Стаж 53 года / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
  • Белгородское транспортное медицинское училище, 1969 год окончания
Курсы повышения квалификации
  • Усовершенствование по специальности "Рентгенология", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2014 г.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Борисенко, 29
