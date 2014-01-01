Врачи
Алмазова Любовь Ивановна
6.0
0
Алмазова Любовь Ивановна
Рентгенолаборант
Стаж 53 года / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
Белгородское транспортное медицинское училище, 1969 год окончания
Курсы повышения квалификации
Усовершенствование по специальности "Рентгенология", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Борисенко, 29
0 отзывов
