Алишунин Леонид Валерьевич
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Врач-офтальмолог детского отделения, ортоптохирург. 32 рационализаторских предложения, 6 патентов на изобретение, 29 печатных работ. Объявлена благодарность министром здравоохранения Хабаровского края в 2004 г. Награжден почетной грамотой дирекции ФБГУ МНТК "Микрохирургия глаза" им. академика С.Н. Федорова, г. Москва, 2013г. Проведено более 5000 операций.
