  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Алишунин Леонид Валерьевич
Алишунин Леонид Валерьевич
6.3
1

Алишунин Леонид Валерьевич

Окулист (офтальмолог)
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Благовещенский государственный медицинский институт, лечебный факультет, 1995 г. окончания
  • Ординатура по глазным болезням при Институте физиологии и патологии дыхания Сибирского отделения Академии медицинских наук РФ на базе кафедры глазных болезней Благовещенского государственного медицинского института, 1995 — 1997 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Бинариметрия в лечении патологии бинокулярного зрения", Иркутский филиал МНТК "Микрохирургия глаза", 2001 г.
  • Курс повышения квалификации "Миопия, амблиопия, косоглазие", г. Красноярск, 2002 г.
Участие в ассоциациях
  • Участвовал с докладами на международных офтальмологических конференциях (в том числе г. Пекин (Китай) — 2010, г. Москва – 2009, 2011гг.)
Опыт работы
  • Врач — офтальмохирург, 6-ой окружной военный госпиталь, г. Хабаровск, 1997 — 2001 гг.
  • Врач офтальмолог детского отделения, Хабаровский филиала МНТК "Микрохирургия глаза", 2001 — 2015 гг.
  • Врач офтальмолог, ортоптохирург детского отделения, ООО "Приморский центр микрохирургии глаза", с марта 2015 г. по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Приморский центр микрохирургии глаза
ул. Борисенко, 100Е
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи