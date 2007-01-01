Алимов Владимир Викторович

Удаление зубов любой сложности, в том числе зубов мудрости. Зубосохраняющие операции, удаление мелких новообразований. Имплантация зубов, полный спектр. Применение проверенных и всемирно известных систем имплантации «Conmet» ( г. Москва) , Astra-Tech (Швеция), - Alfa-Dent ( Германия). Препротетическая хирургия. Костная пластика полости рта, в том числе сложные методики. Синус-лифтинг. Применяются самые современные и передовые методики и материалы. Пластика мягких тканей полости рта.