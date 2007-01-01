  1. Главная
Алимов Владимир Викторович
7.8
6

Алимов Владимир Викторович

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 16 лет
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский Государственный Медицинский Университет, Стоматология , 2007г.
  • Интернатура во Владивостокском Государственном Медицинском Университете, 2007- 2008 г. – Стоматология Общей практики
Курсы повышения квалификации
  • «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» г. Хабаровск – «Стоматология Ортопедическая» - 2011г.
  • «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» г. Хабаровск – «Стоматология Хирургическая » - 2012г.
  • «Многопрофильная академия развития и технологий» г. Москва – «Стоматология хирургическая» - 2020г.
Участие в ассоциациях
  • Участник Российских и международных мероприятий по дентальной имплантологии.
  • Официальный консультант авторизованного консультационного центра по «Дентальной имплантологии» компании «CONMET» в г. Владивосток
  • Участник ежегодных выставок по стоматологии «DENTALEXPO»
Опыт работы
  • Стоматолог-ортопед, стоматолог-хирург, Медицинский центр "Дентлор", 2008 г. - по настоящее время
  • Стоматолог-ортопед, имплантолог, ЦЭМИС
  • Врач Стоматолог-хирург, имплантолог. Стоматологическая клиника «Аквамарин-ДЕНТ» с 2013 года.
Адреса и стоимость приёма
Денталлюкс Сервис
ул. Светланская, 179
Первичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
Дентлор
ул. Калинина, 133
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
Аквамарин Дент
ул. Ульяновская, 7
Первичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
