Алимов Владимир Викторович
Стаж 16 лет
Удаление зубов любой сложности, в том числе зубов мудрости. Зубосохраняющие операции, удаление мелких новообразований. Имплантация зубов, полный спектр. Применение проверенных и всемирно известных систем имплантации «Conmet» ( г. Москва) , Astra-Tech (Швеция), - Alfa-Dent ( Германия). Препротетическая хирургия. Костная пластика полости рта, в том числе сложные методики. Синус-лифтинг. Применяются самые современные и передовые методики и материалы. Пластика мягких тканей полости рта.
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
ул. Светланская, 179
Первичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
ул. Калинина, 133
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
ул. Ульяновская, 7
Первичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
Загрузка комментариев...