  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Алфёрова Дина Вадимовна
Алфёрова Дина Вадимовна
10
15

Алфёрова Дина Вадимовна

Косметик-эстетист
Стаж 17 лет
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации
  • Усовершенствование (сертификат специалиста ) в косметологии, 37948
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Посольство красоты
ул. Абрекская, 6
Первичный приём взрослых
Косметик-эстетист
По запросу
15 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи