Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Алейникова Елена Викторовна
6.6
2
Алейникова Елена Викторовна
Хирург
,
Подиатр
Стаж 30 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Воронежский Государственный Медицинский Университет им. Н.Н. Бурденко 1995г.
Лечебное дело. Базовое образование. 2015г
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-хирург, подиатр, Приморский краевой центр диабета ККБ№2, 1995 г. - по настоящее время
Доцент кафедры Общей хирургии ГОУ ВПО ТГМУ МЗ РФ, 1995 г. - по настоящее время
Врач-хирург, подиатр (кабинет Диабетической стопы), Клиника Диабета и Эндокринных заболеваний
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Клиника диабета и эндокринных заболеваний
ул. Героев-Тихоокеанцев, 18
Первичный приём взрослых
Подиатр
По запросу
Хирург
По запросу
Анатомия Доверия
ул. Пушкинская, 40
Первичный приём взрослых
Хирург
2500 р
2 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Чернышенко
Татьяна Сергеевна
Хирург
6.0
0
Записаться
Гармаш
Роман Александрович
Пластический хирург
,
Флеболог
,
Хирург
,
Сосудистый хирург (ангиохирург)
,
Гирудотерапевт
10
21
Записаться
Гилифанов
Евгений Альбертович
Лор (оториноларинголог)
,
Хирург
10
102
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...