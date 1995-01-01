  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Алейникова Елена Викторовна
Алейникова Елена Викторовна
6.6
2

Алейникова Елена Викторовна

Хирург, Подиатр
Стаж 30 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Воронежский Государственный Медицинский Университет им. Н.Н. Бурденко 1995г.
  • Лечебное дело. Базовое образование. 2015г
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-хирург, подиатр, Приморский краевой центр диабета ККБ№2, 1995 г. - по настоящее время
  • Доцент кафедры Общей хирургии ГОУ ВПО ТГМУ МЗ РФ, 1995 г. - по настоящее время
  • Врач-хирург, подиатр (кабинет Диабетической стопы), Клиника Диабета и Эндокринных заболеваний
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Клиника диабета и эндокринных заболеваний
ул. Героев-Тихоокеанцев, 18
Первичный приём взрослых
Подиатр
По запросу
Хирург
По запросу
Анатомия Доверия
ул. Пушкинская, 40
Первичный приём взрослых
Хирург
2500 р
2 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи