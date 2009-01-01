  1. Главная
Алексеева Людмила Андреевна
Алексеева Людмила Андреевна

Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Педиатрия", 2009 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №2
ул. Приморская, 6
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
