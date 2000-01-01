Врачи
Алексеева Галина Николаевна
8.2
1
Алексеева Галина Николаевна
Онколог
,
Уролог
Стаж 27 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Оптимизация ранней диагностики и хирургического лечения заболеваний предстательной железы» в 2006 г. Имеет более 60 печатных работ.
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебное дело, 1997 г. окончания
Ординатура по специальности «Урология», ВГМУ
Аспирантура по специальности «Хирургия», ВГМУ
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл обучения, ВМА им. С.М.Кирова, г. Санкт-Петербург, 2007 г.
Сертификационный цикл, МОНИКИ, им. М.Ф. Владимирского, г. Москва, 2012 г.
Сертификат по специальности «Онкология», ВГМУ, г. Владивосток, 2015 г.
СЦ ФГБОУДПО «РМАПО», г. Москва, 2017 г.
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Врач уролог урологического отделения ГУЗ ПККБ №1, 2002 - 2006 гг.
Врач уролог 1 урологического отделения КГАУЗ «ВКБ№2», 2006 - 2016 гг.
Заведующая урологическим центром КГАУЗ «ВКБ№2», 2016 г. – настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №2
ул. Русская, 57
Первичный приём взрослых
Уролог
2000 р
Онколог
2000 р
