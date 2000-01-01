  1. Главная
8.2
1

Алексеева Галина Николаевна

Онколог, Уролог
Стаж 27 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебное дело, 1997 г. окончания
  • Ординатура по специальности «Урология», ВГМУ
  • Аспирантура по специальности «Хирургия», ВГМУ
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл обучения, ВМА им. С.М.Кирова, г. Санкт-Петербург, 2007 г.
  • Сертификационный цикл, МОНИКИ, им. М.Ф. Владимирского, г. Москва, 2012 г.
  • Сертификат по специальности «Онкология», ВГМУ, г. Владивосток, 2015 г.
Опыт работы
  • Врач уролог урологического отделения ГУЗ ПККБ №1, 2002 - 2006 гг.
  • Врач уролог 1 урологического отделения КГАУЗ «ВКБ№2», 2006 - 2016 гг.
  • Заведующая урологическим центром КГАУЗ «ВКБ№2», 2016 г. – настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №2
ул. Русская, 57
Первичный приём взрослых
Уролог
2000 р
Онколог
2000 р
