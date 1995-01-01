Алексеева Елена Владимировна
Стаж 37 лет / Кандидат медицинских наук
Использует методы консультирования и психокоррекции: гипносуггестивные, гештальттерапия, телесноориентированная психотерапия, фиксация установки на трезвость и др.
Имеет 48 научных работ.
Опубликованы три монографии: "Особенности консультирования лиц нетрадиционной сексуальной ориентации", "Половое воспитание детей и подростков в условиях современной семьи", "Боги и богини в человеческой жизни".
Разработаны и внедрены инновационные методики психотерапии: медико-психологическая программа "Конструкция трезвости", медико-психологическая программа "Успех в личной жизни", медико-психологическая программа "Жизнь без страха".
