Алексеева Елена Владимировна
10
26

Алексеева Елена Владимировна

Нарколог, Психиатр, Психолог, Психотерапевт
Стаж 37 лет / Кандидат медицинских наук
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебное дело, 1978 - 1984 гг.
  • ВГУЭС, Психолог, преподаватель психологии, Специализация: Психологическое консультирование, 2003 - 2006 гг.
  • Интернатура по психиатрии, Квалификация: Врача психиатр-нарколог, Специализация: Психотерапия, ВГМИ, 1984 - 1985 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Тематическое усовершенствование, "Психотерапия", Ленинградский НИИ им. В.М. Бехтерева, 1989 г.
  • "Актуальные вопросы рефлексотерапии", г. Москва ЦОЛИУВ, 1990 г.
  • Тематическое усовершенствование "Психотерапия и медицинская психология", ВГМУ, 1994 г.
Участие в ассоциациях
  • Постоянный член Приморской психотерапевтической лиги
  • Постоянный член ОО "Приморское краевое общество психиатров"
  • Член правления ОО "Приморское краевое общества психиатров"
Опыт работы
  • Заведующая отделением, нарколог, Краевой наркологический диспансер, 1985 - 1990 гг.
  • Ассистент кафедры, Владивостокский государственный медицинский институт, 1990 - 1999 гг.
  • Врач-психотерапевт, ЧП Алексеева, центр "Здоровье", 1993 - 2001гг.
Адреса и стоимость приёма
Кабинет интегративной психологии
пр-т 100-летия Владивостока, 102
Первичный приём взрослых
Нарколог
