Алексеева Екатерина Юрьевна
Дерматовенеролог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 2012 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Дерматовенерология", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Поликлиника Приморской краевой клинической больницы №1
ул. Алеутская, 57 кор. 3
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
