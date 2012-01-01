  1. Главная
Алексеева Алла Владимировна
Алексеева Алла Владимировна

Психотерапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Санитарно-гигиенический факультет, 1978 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Психотерапия", 2012 г.
Опыт работы
  • Врач-психотерапевт, Центр СПИД ГБУЗ "Краевая клиническая больница № 2", по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
СПИД-центр
ул. Борисенко, 50
