Александрова Татьяна Ивановна
Александрова Татьяна Ивановна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский институт, Педиатрический факультет, 1975 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём детей
Окулист (офтальмолог)
По запросу
