Александрова Татьяна Ивановна
6.0
0
Александрова Татьяна Ивановна
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Принимает детей
Информация о враче
Образование
Владивостокский государственный медицинский институт, Педиатрический факультет, 1975 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём детей
Окулист (офтальмолог)
По запросу
0 отзывов
