Александрова Елена Сергеевна
6.0
0
Александрова Елена Сергеевна
Медицинская сестра (брат)
Стаж 25 лет / Врач первой категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
Комсомольск-на-Амуре медицинское училище, Сестринское дело, 1998 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Сестринское дело в педиатрии", 2011 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №5
ул. Бестужева, 13
Консультация детей
Медицинская сестра (брат)
По запросу
0 отзывов
