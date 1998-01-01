  1. Главная
Александрова Елена Сергеевна
Александрова Елена Сергеевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 25 лет / Врач первой категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • Комсомольск-на-Амуре медицинское училище, Сестринское дело, 1998 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Сестринское дело в педиатрии", 2011 г.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №5
ул. Бестужева, 13
Консультация детей
Медицинская сестра (брат)
По запросу
