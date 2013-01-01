Врачи
Акуленко Ирина Николаевна
6.0
0
Врач функциональной диагностики
Стаж 36 лет / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1987 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Неврология, Общее усовершенствование, 2013 г.
Функциональная диагностика, Общее усовершенствование, 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач функциональной диагностики, Краевая детская клиническая больница №1
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
0 отзывов
