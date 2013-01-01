  1. Главная
Акуленко Ирина Николаевна
Акуленко Ирина Николаевна

Врач функциональной диагностики
Стаж 36 лет / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Педиатрический факультет, 1987 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Неврология, Общее усовершенствование, 2013 г.
  • Функциональная диагностика, Общее усовершенствование, 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач функциональной диагностики, Краевая детская клиническая больница №1
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
