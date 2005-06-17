  1. Главная
Аксёнова Татьяна Дмитриевна
6.6
2

Аксёнова Татьяна Дмитриевна

Стоматолог-гигиенист
Стаж 18 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский базовый медицинский колледж (диплом СБ 4822025 рег.№ 84 от 17.06.2005)
  • Уссурийский медицинский колледж (сертификат ПК № 056186 рег.№ 6817 от 28.10.2010)
  • Частное образовательное учреждение доп.проф образования "Эко-Образование" (сертификат № 1118310646071 рег.№ 01030 от 30.12.20)
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Elistratov Medical Group
ул. Станюковича, 3
Первичный приём взрослых
Стоматолог-гигиенист
По запросу
Первичный приём детей
Стоматолог-гигиенист
По запросу
2 отзыва

