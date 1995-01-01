Врачи
Акопян Акоп Вагаршакович
7.2
4
Акопян Акоп Вагаршакович
Уролог
,
Зав. отделением
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрический факультет, 1995 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Детская урология-андрология", 2015 г.
Специализация "Детская урология-андрология", 2015 г.
Общее усовершенствование "Детская хиpуpгия", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Заведующий отделением, врач-уролог, Краевая детская клиническая больница №1
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Первичный приём детей
Уролог
По запросу
4 отзыва
