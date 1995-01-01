  1. Главная
Акопян Акоп Вагаршакович
Акопян Акоп Вагаршакович

Уролог, Зав. отделением
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 1995 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Детская урология-андрология", 2015 г.
  • Специализация "Детская урология-андрология", 2015 г.
  • Общее усовершенствование "Детская хиpуpгия", 2012 г.
Опыт работы
  • Заведующий отделением, врач-уролог, Краевая детская клиническая больница №1
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Первичный приём детей
Уролог
По запросу
4 отзыва

