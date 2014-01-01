Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Акимова Ольга Сергеевна
6.6
2
Акимова Ольга Сергеевна
Педиатр
,
Зав. отделением
Стаж не указан
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1986 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Педиатрия", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №4
ул. Окатовая, 16
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
2 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Шорохова
Ирина Васильевна
Педиатр
7.8
6
Записаться
Лаврова
Полина Алексеевна
Лор (оториноларинголог)
,
Педиатр
,
Рентгенолог
7.2
4
Записаться
Терешкина
Александра Юрьевна
Педиатр
7.2
5
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...