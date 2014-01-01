  1. Главная
Акимова Ольга Сергеевна
6.6
2

Акимова Ольга Сергеевна

Педиатр, Зав. отделением
Стаж не указан
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Педиатрический факультет, 1986 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Педиатрия", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №4
ул. Окатовая, 16
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
