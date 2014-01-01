Врачи
Акименко Владимир Борисович
6.3
1
Акименко Владимир Борисович
Терапевт
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
Военно-медицинская академия, 1982 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат по специальности "Терапия", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Медицинское объединение ДВО РАН
ул. Кирова, 95
Асклепий
ул. Гамарника, 3Б
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
1 отзыв
