Акименко Владимир Борисович
6.3
1

Акименко Владимир Борисович

Терапевт
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • Военно-медицинская академия, 1982 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат по специальности "Терапия", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Медицинское объединение ДВО РАН
ул. Кирова, 95
Асклепий
ул. Гамарника, 3Б
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
