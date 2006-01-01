  1. Главная
Ахмадьянов Константин Юрьевич
Рентгенолог
Стаж 12 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 2006-2012 гг.
  • Тихоокеанский государственный медицинский институт. Интернатура по специальности: Рентгенология, 2012-2013 гг.
  • Тихоокеанский государственный медицинский институт. Ординатура по специальности: Рентгенология, 2013-2015 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации по специальности "Рентгенология" - 144 ч. ФГГБОУ ДПО РМАНМО, 2020 г.
  • МРТ: Основы метода и введение в нейрорадиологию. ГБУЗ Научно-практич.клинич.центр диагностики и телемед-х технологий ДЗМ, 2020 г.
  • Радиационная безопасность и радиационный контроль - 72 ч. ЧУДПО. Центр доп. медицинского образования, 2016 г.
Еще 1
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • 2013-2019 гг. КГБУЗ «госпиталь ветеранов войн» Заведующий отделением
  • 2015-2016 гг. ГБУЗ «ВКБ №4»
  • С 2020 года ГКБ №17 Департамента Здравоохранения Москвы
Адреса и стоимость приёма
3D Томография
ул. Ильичева, 4
Первичный приём взрослых
По запросу
