Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Ахмадьянов Константин Юрьевич
6.0
0
Ахмадьянов Константин Юрьевич
Рентгенолог
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2006-2012 гг.
Тихоокеанский государственный медицинский институт. Интернатура по специальности: Рентгенология, 2012-2013 гг.
Тихоокеанский государственный медицинский институт. Ординатура по специальности: Рентгенология, 2013-2015 гг.
Курсы повышения квалификации
Повышение квалификации по специальности "Рентгенология" - 144 ч. ФГГБОУ ДПО РМАНМО, 2020 г.
МРТ: Основы метода и введение в нейрорадиологию. ГБУЗ Научно-практич.клинич.центр диагностики и телемед-х технологий ДЗМ, 2020 г.
Радиационная безопасность и радиационный контроль - 72 ч. ЧУДПО. Центр доп. медицинского образования, 2016 г.
Компьютерная томография - 144 ч. ФГБОУ ДПО "Институт повышения квалификации ФМБА", 2013 г.
Еще 1
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
2013-2019 гг. КГБУЗ «госпиталь ветеранов войн» Заведующий отделением
2015-2016 гг. ГБУЗ «ВКБ №4»
С 2020 года ГКБ №17 Департамента Здравоохранения Москвы
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
3D Томография
ул. Ильичева, 4
Первичный приём взрослых
Рентгенолог
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Истомина
Светлана Георгиевна
Рентгенолог
6.0
0
Записаться
Дзюба
Михаил Александрович
Рентгенолог
6.6
2
Записаться
Черникова
Галина Анатольевна
Рентгенолог
6.3
1
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...