Ахмадеева (Старостина) Евгения Викторовна
6.3
1

Терапевт, Физиотерапевт

Терапевт, Физиотерапевт
Стаж 15 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебное дело, 2002-2007 г.г.
  • ВГМУ, Интернатура по специальности "Терапия", 2008 г. окончания
  • ВГМУ, Профессиональная переподготовка по специальности "Физиотерапия и курортология", 2009 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Физиотерапия", 2009 г.
  • Сертификат "Терапия", 2015 г.
  • Общее усовершенствование "Современные вопросы терапии", 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Заведующая отделением лазерной и аппаратной косметологии, врач – физиотерапевт - терапевт, ООО "Профессорская клиника Юцковских", 2009г. – по настоящее время.
Адреса и стоимость приёма
Профессорская клиника Юцковских
ул. Металлистов, 3
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
Консультация взрослых
Физиотерапевт
По запросу
1 отзыв

