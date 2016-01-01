  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Агеенко Светлана Евгеньевна
Агеенко Светлана Евгеньевна
6.0
0

Агеенко Светлана Евгеньевна

Медицинская сестра (процедурный кабинет)
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • Новозыбковский медицинский колледж, Сестринское дело, 2016 год окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Сестринское дело", 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
Владивосток, ул. Сахалинская, 57
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи