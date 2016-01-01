Врачи
Агеенко Светлана Евгеньевна
Агеенко Светлана Евгеньевна
Медицинская сестра (процедурный кабинет)
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
Новозыбковский медицинский колледж, Сестринское дело, 2016 год окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Сестринское дело", 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
Владивосток, ул. Сахалинская, 57
0 отзывов
