Агапова Лидия Петровна
Агапова Лидия Петровна

Зав. отделением, Рентгенолог
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский медицинский институт, Лечебный факультет, 1971 окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Рентгенология", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
ул. Уткинская, 7
Первичный приём взрослых
Рентгенолог
По запросу
