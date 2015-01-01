Врачи
Агафонова Татьяна Ивановна
6.0
0
Агафонова Татьяна Ивановна
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
Владивостокский базовый медицинский колледж, 2015 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинический родильный дом №3
ул. Калинина, 55
Консультация взрослых
Медицинская сестра (брат) палатная
По запросу
Информация отправлена. Спасибо!
