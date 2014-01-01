Агабабов Григорий Лазаревич

Владеет методикой ортодонтического лечение пациентов подростков и взрослых с применением эстетических, безлигатурных, металлических, керамических, сапфировых брекет-систем. Осуществляет динамический контроль формирования прикуса и проводит его коррекцию с целью предупреждения и исправления различных аномалий смыкания зубных рядов. Участие в мастер-классах и практических курсах, проводимых известными российскими и зарубежными специалистами, позволяет успешно применять на практике все виды ортодонтического лечения