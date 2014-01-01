  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Агабабов Григорий Лазаревич
Агабабов Григорий Лазаревич
6.6
3

Агабабов Григорий Лазаревич

Стоматолог-ортодонт
Стаж 14 лет
Читать полностью
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 2008 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • СЦ «Клиника, диагностика и лечение вертикальных аномалий прикуса», ТГМУ, г. Владивосток, 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Стоматолог-ортодонт, стоматология "Дентал Мастер", 2014 г. - по настоящее время
  • Стоматолог-ортодонт, клиника "Кристалл", 2018 г. - по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Дентал Мастер
Доступна онлайн запись
ул. Бурачка, 17
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортодонт
По запросу
Кристалл
ул. Кирова, 25А
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортодонт
По запросу
3 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи