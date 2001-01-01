Врачи
Владивостока
Афонина Ольга Юрьевна
6.6
2
Афонина Ольга Юрьевна
Невролог (невропатолог)
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный, 2001 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Неврология", 2008 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-невролог, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57В
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
2 отзыва
