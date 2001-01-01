  1. Главная
Афонина Ольга Юрьевна
6.6
2

Афонина Ольга Юрьевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный, 2001 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Неврология", 2008 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-невролог, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57В
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
