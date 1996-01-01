Врачи
Афиногенова Валерия Валерьевна
6.6
2
Афиногенова Валерия Валерьевна
Стоматолог-терапевт
,
Стоматолог-пародонтолог
Стаж 28 лет
Информация о враче
Образование
Хабаровский Государственный медицинский институт, 1996 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Краевая стоматологическая поликлиника, врач стоматолог-терапевт, пародонтолог, 1996 - 2012 гг.
ООО «Краевая стоматологическая поликлиника», врач стоматолог-терапевт, пародонтолог, 2012 - 2016 гг.
ДВОМЦ ФМБА России, врач стоматолог-терапевт, 2016 - 2021 гг.
Клиника «Диадент», 2021 г. по настоящее время
Еще 1
Адреса и стоимость приёма
Диадент
ул. Пологая, 54А
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог-пародонтолог
По запросу
2 отзыва
Запись по телефону
