Афиногенова Валерия Валерьевна
6.6
2

Афиногенова Валерия Валерьевна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог
Стаж 28 лет
Информация о враче
Образование
  • Хабаровский Государственный медицинский институт, 1996 г.
Опыт работы
  • Краевая стоматологическая поликлиника, врач стоматолог-терапевт, пародонтолог, 1996 - 2012 гг.
  • ООО «Краевая стоматологическая поликлиника», врач стоматолог-терапевт, пародонтолог, 2012 - 2016 гг.
  • ДВОМЦ ФМБА России, врач стоматолог-терапевт, 2016 - 2021 гг.
Диадент
ул. Пологая, 54А
Стоматолог-терапевт
Стоматолог-пародонтолог
2 отзыва

