Афанасьева Людмила Федоровна
6.0
0

Афанасьева Людмила Федоровна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Санитарно-гигиенический факультет, 1984 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22 кор. 7
