6.1
4

Адрианова Марина Александровна

УЗИ-специалист
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебное дело, 1989 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Женская консультация Владивостокского родильного дома №4
пр-т Острякова, 6
Консультация взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
