Абунагимова Татьяна Николаевна
5.4
2
Абунагимова Татьяна Николаевна
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Принимает детей
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №2
ул. Приходько, 4
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
По запросу
2 отзыва
