Абросимова Жанна Владимировна
6.0
0

Абросимова Жанна Владимировна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Главный врач
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • Владивостокское базовое медицинское училище, Стоматология терапевтическая, 1993 г. окончания
  • ВГМУ, Стоматология, 2006 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • ГОУДПО Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения, Стоматология терапевтическая, 2010 г.
  • ГОУДПО Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения, Стоматология детская, 2010 г.
  • ГБОУ ВПО ДВГМУ, Стоматология ортопедическая, Организация здравоохранения и общественное здоровье, 2015 г.
Адреса и стоимость приёма
Звезда
ул. Борисенко, 28
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-ортопед
По запросу
