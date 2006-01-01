Абросимова Жанна Владимировна
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Врач стоматолог-терапевт, хирург, ортопед. Проводит эндодонтическое лечение любой сложности аппаратурными методами, по европейским протоколам. Лечение заболеваний десен плазмой крови, озон, кюретаж, шинирование подвижных зубов. Профессиональная гигиена, отбеливание. Реставрации композитными материалами последнего поколения. Профессиональная гигиена, отбеливание. Протезирование съемное и несъемное, металловое и безметалловое, на имплантах. Микропротезирование. Протезирование зубов керамическими винирами.
