Абрамова Евгения Владимировна
6.2
1

Абрамова Евгения Владимировна

Уролог, Хирург
Стаж 20 лет
Информация о враче
Образование
  • ТГМУ, 2003 г
  • Клиническая Интернатура по хирургии, 2003-2004 гг
  • Первичная специализация по урологии, 2005 г
Курсы повышения квалификации
  • Обучение на цикле «Плазмолифтинг», 2015 г
  • Обучение на цикле «Безоперационная коррекция рубцов», 2017 г
  • Обучение на цикле «Интимная пластика», 2018 г
Опыт работы
  • С 2004 по 2008 год работала врачом хирургом-урологом в ЦГБ г. Лесозаводска
  • С 2008 по 2009 год – врач-хирург в Поликлинике № 5 г. Владивостока
  • С 2009 по 2013 год работала врачом хирургом-урологом в Поликлинике № 4
Адреса и стоимость приёма
Профи Клиник
пр-т Острякова, 2
Первичный приём взрослых
Хирург
2000 р
Уролог
2000 р
Вторичный приём взрослых
Хирург
1500 р
Уролог
1500 р
1 отзыв

