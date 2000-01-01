Врачи
Абрамова Евгения Владимировна
6.2
1
Абрамова Евгения Владимировна
Уролог
,
Хирург
Стаж 20 лет
Информация о враче
Образование
ТГМУ, 2003 г
Клиническая Интернатура по хирургии, 2003-2004 гг
Первичная специализация по урологии, 2005 г
Первичная специализация по дерматовенерологии, 2013 г
Еще 1
Курсы повышения квалификации
Обучение на цикле «Плазмолифтинг», 2015 г
Обучение на цикле «Безоперационная коррекция рубцов», 2017 г
Обучение на цикле «Интимная пластика», 2018 г
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
С 2004 по 2008 год работала врачом хирургом-урологом в ЦГБ г. Лесозаводска
С 2008 по 2009 год – врач-хирург в Поликлинике № 5 г. Владивостока
С 2009 по 2013 год работала врачом хирургом-урологом в Поликлинике № 4
С 2013 по 2018 год Евгения Владимировна работала врачом хирургом в МЦ «Джорж»
Еще 1
Адреса и стоимость приёма
Профи Клиник
пр-т Острякова, 2
Первичный приём взрослых
Хирург
2000 р
Уролог
2000 р
Вторичный приём взрослых
Хирург
1500 р
Уролог
1500 р
1 отзыв
