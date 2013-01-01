Врачи
Абрамочкина Елена Борисовна
7.0
7
Абрамочкина Елена Борисовна
Ревматолог
,
Зав. отделением
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 1976 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Ревматология", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Зведующяя отделением, врач-ревматолог, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57Д
Первичный приём взрослых
Ревматолог
7 отзывов
