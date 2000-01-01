  1. Главная
Абдуллина Юлия Вадимовна
5.8
3

УЗИ-специалист

Стаж 13 лет

УЗИ-специалист
Стаж 13 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 2000-2008 гг.
  • Интернатура по рентгенологии, ВГМУ, 2008-2009 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Профессиональная переподготовка по программе "Ультразвуковая диагностика", ВГМУ, 2011 г.
  • Тематическое усоврешенствование "Ультразвуковая диапевтика в урологии", 2012 г.
  • Повышение квалификации "Ультразвуковая диагностика", 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Поликлиника онкологического диспансера
ул. Русская, 57А
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
ПримаМед
пр-т 100-летия Владивостока, 103
Консультация взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
3 отзыва

