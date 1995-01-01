  1. Главная
Абдуллин Евгений Александрович
6.3
1

Абдуллин Евгений Александрович

Окулист (офтальмолог), Зав. отделением
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский институт, Офтальмология, 1980 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Русская, 55/4
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
