Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Абдуллин Евгений Александрович
6.3
1
Абдуллин Евгений Александрович
Окулист (офтальмолог)
,
Зав. отделением
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Владивостокский государственный медицинский институт, Офтальмология, 1980 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Русская, 55/4
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Левченко
Антонина Викторовна
Акушер-гинеколог
,
Зав. отделением
9.3
11
Записаться
Журавлева
Елена Ивановна
Окулист (офтальмолог)
8.8
10
Записаться
Король
Наталья Ивановна
Акушер-гинеколог
,
Зав. отделением
7.4
7
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...