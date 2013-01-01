  1. Главная
Абдуллаева Мадина Марибжоновна
Уролог
Стаж 10 лет
Информация о враче
Образование
  • Тихоокеанский государственный медицинский университет (лечебное дело) - 2013г (Базовое образование)
  • Тихоокеанский государственный медицинский университет (урология) - 2015г (Ординатура)
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Plastek Surgery
ул. Бестужева, 22Б
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
