Абдуллаева Мадина Марибжоновна
6.0
0
Уролог
Стаж 10 лет
Информация о враче
Образование
Тихоокеанский государственный медицинский университет (лечебное дело) - 2013г (Базовое образование)
Тихоокеанский государственный медицинский университет (урология) - 2015г (Ординатура)
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Plastek Surgery
ул. Бестужева, 22Б
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
