Абакарова Анна Сергеевна
6.0
0

Абакарова Анна Сергеевна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург
Стаж не указан
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Адонис
ул. Ладыгина, 5
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
Аванстом
ул. Адмирала Горшкова, 40
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
0 отзывов

