Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Абаев Борис Георгиевич
6.0
0
Абаев Борис Георгиевич
Стоматолог-ортопед
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Ставропольский государственный медицинский институт, 1974 - 1982 гг.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Самсон
ул. Давыдова, 3
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Коткова
Наталья Владимировна
Стоматолог-ортопед
,
Главный врач
6.0
0
Записаться
Коробкин
Андрей Александрович
Стоматолог-ортопед
7.2
4
Записаться
Фролов
Илья Игоревич
Стоматолог-ортопед
6.9
3
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...