Абаев Борис Георгиевич
6.0
0

Стоматолог-ортопед
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • Ставропольский государственный медицинский институт, 1974 - 1982 гг.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Самсон
ул. Давыдова, 3
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
0 отзывов

