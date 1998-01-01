  1. Главная
Богданова Светлана Ивановна
Богданова Светлана Ивановна

Репродуктолог (ЭКО), УЗИ-специалист, Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 26 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебное дело, 1998 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Усовершенствование "Эндокринология"
  • Усовершенствование "Вопросы акушерства и гинекологии"
  • Усовершенствование "Патологии шейки матки"
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Next Generation Clinic
ул. Алеутская, 45
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
