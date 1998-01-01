Богданова Светлана Ивановна

владеет всеми методами лечения бесплодия, включая программы ВРТ (ЭКО, инсеминация спермой мужа или донора, программы ЭКО с донорскими клетками, программы суррогатного материнства) проводит подготовку к беременности/ЭКО, коррекцию эндокринных нарушений, владеет методом ультразвукой диагностики. Многократно участвовала в международных конгрессах и проходила обучение в ведущих клиниках Москвы и Санкт-Петербурга