Богданова Светлана Ивановна
Стаж 26 лет
владеет всеми методами лечения бесплодия, включая программы ВРТ (ЭКО, инсеминация спермой мужа или донора, программы ЭКО с донорскими клетками, программы суррогатного материнства) проводит подготовку к беременности/ЭКО, коррекцию эндокринных нарушений, владеет методом ультразвукой диагностики. Многократно участвовала в международных конгрессах и проходила обучение в ведущих клиниках Москвы и Санкт-Петербурга
