Клиники Владивостока

Трихология
Санас
7.3
Рейтинг

Санас
В клинике 82 врача
ул. Стрелочная, 2А стр. 2
ул. Русская, 76
пр-т Партизанский, 44 кор. 1
пр-т Океанский, 107
ул. Строительная 2-я, 13
Помощь при терапевтических, урологических, гинекологических, неврологических, аллергических и других заболеваниях. Врачи высшей и первой категории, кандидаты медицинских наук.
Показать больше информации
Океан
4.4
Рейтинг

Океан
В клинике 23 врача
ул. Садгородская, 21
Предлагается санаторно-курортное лечение, пансион, туры выходного дня, поликлиника, стационар, пластическая хирургия. Сауна и бассейн, солярий, грязе-и-водо-лечение, все виды физиопроцедур.
Показать больше информации
Студия лазерной косметологии
4.3
Рейтинг

Студия лазерной косметологии
В клинике 7 врачей
ул. Бестужева, 22
Лазерная и инъекционная косметология.
Показать больше информации
Студия эстетической медицины
0.0
Рейтинг

Студия эстетической медицины
В клинике 13 врачей
ул. Некрасовская, 90
Комплексное омоложение без хирургического вмешательства, отделение коррекции фигуры.
Показать больше информации