  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Травматология

Клиники Владивостока

31 клиника
Поиск клиник на карте
СОРТИРОВАТЬ: По рейтингу
Травматология
Популярные специализации
  • Гастроэнтерология
  • Гинекология
  • Дерматология
  • Неврология
  • Отоларингология
  • Педиатрия
  • Психология, психотерапия
  • Стоматология
  • Терапия
  • Хирургия
  • Эндокринология
  • Все специализации
Найденные специализации
  • Аллергология, иммунология
  • Венерология
  • Гастроэнтерология
  • Гематология
  • Генетика
  • Гинекология
  • Дерматология
  • Диагностика
  • Диетология
  • Инфектология
  • Кардиология
  • Кардиохирургия
  • Косметология
  • Лабораторные исследования
  • Логопедия
  • Маммология
  • Мануальная терапия, лечебный массаж
  • Наркология, токсикология
  • Неврология
  • Нейрохирургия
  • Неонатология
  • Нефрология
  • Онкология
  • Ортопедия
  • Отоларингология
  • Офтальмология
  • Педиатрия
  • Пластическая хирургия
  • Проктология
  • Психиатрия
  • Психология, психотерапия
  • Пульмонология
  • Реабилитация
  • Ревматология
  • Рефлексотерапия
  • Сосудистая хирургия
  • Стоматология
  • Терапия
  • Травматология
  • Трансфузиология
  • Трихология
  • Урология, андрология
  • Физиотерапия
  • Флебология
  • Фтизиатрия
  • Хирургия
  • Челюстно-лицевая хирургия
  • Эндокринология
Закрыть
ДиаМед
7.2
Рейтинг

ДиаМед
В клинике 43 врача
ул. Адмирала Горшкова, 67
ул. Луговая, 65
ул. Калинина, 11А/2
Прием ведут специалисты высшей категории, имеются врачи всех специализаций. Современное диагностическое оборудование. Проводится томография сетчатки глаза. Консультации врачей: терапевта, гастроэнтеролога, эндокринолога, кардиолога, гинеколога, невролога. Прием гематолога. Прием кинезиолога. Мануальная терапия. Медицинский массаж. УЗИ всех органов, суставов и сосудов. Нейросонография. Современное диагностическое оборудование.
Показать больше информации
Записаться на приём
Медицинский центр ДВФУ
6.7
Рейтинг

Медицинский центр ДВФУ
В клинике 148 врачей
Государственная
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Бариатрические операции, эндоскопические малоинвазивные операции по удалению спинномозговых грыж, неинвазивное удаление рака простаты, онкологические операции в гинекологии, амбулаторная детская хирургия, литотрипсия.
Показать больше информации
Записаться на приём
Владивостокская поликлиника №1
6.0
Рейтинг

Владивостокская поликлиника №1
В клинике 77 врачей
Государственная
ул. Уткинская, 7
ул. Комсомольская, 7
ул. Экипажная (о. Русский), 24
ул. Котельникова, 10
пр-т Красного Знамени, 47
ул. Некрасовская, 52
пер. Почтовый, 9
ул. Строительная (с. Береговое), 3
пр-т Океанский, 35
ул. Некрасовская, 46
ул. Леонова, 21А
ул. Парис (о. Русский), 24
Многопрофильное лечебное учреждение с высококвалифицированными кадрами и созданными условиями для работы персонала и оказания медицинской помощи жителям и гостям города.
Показать больше информации
Доктор ТАФИ
9.0
Рейтинг

Доктор ТАФИ
В клинике 43 врача
пр-т Океанский, 48А
ул. Трамвайная, 14А
ул. Новоивановская, 2Б
ул. Нейбута, 141
Диагностика различного рода болезней и профилактика заболеваний, как для взрослых, так и для детей. Собственная медицинская лаборатория. Центр вакцинопрофилактики. Восстановительное лечение. Процедурный кабинет. Медицинские комиссии.
Показать больше информации
Мой доктор
5.7
Рейтинг

Мой доктор
В клинике 19 врачей
ул. Печорская, 8
пр-т 100-летия Владивостока, 40
Помощь при терапевтических, урологических, гинекологических, неврологических, аллергических, эндокринологических и других заболеваниях. Клиника оснащена современным оборудованием.
Показать больше информации
Владивостокская детская поликлиника №4
6.5
Рейтинг

Владивостокская детская поликлиника №4
В клинике 26 врачей
Государственная
ул. Калинина, 51
ул. Окатовая, 16
Асклепий
6.7
Рейтинг

Асклепий
В клинике 110 врачей
ул. Гамарника, 3Б
ул. Светланская, 113
Все виды медицинской диагностики, клиника, стационар.
Показать больше информации
Детский доктор
5.0
Рейтинг

Детский доктор
В клинике 71 врач
пр-т Красного Знамени, 156
ул. Фадеева, 14
ул. Кирова, 14
Клиники Детский доктор – это сеть частных медицинских центров в разных районах Владивостока и Артема. Филиалы обслуживают детей и взрослых, прием ведут врачи первых и высших квалификационных категорий. Среди используемых методов диагностики: УЗИ, ЭКГ, Эхо-КГ, ТРУЗИ, ЭЭГ, лабораторная диагностика.
Показать больше информации
Академия здоровья
3.9
Рейтинг

Академия здоровья
В клинике 22 врача
ул. Крыгина, 28
Многопрофильный медицинский центр пролицензирован по 29 видам медицинской деятельности. УФО
Показать больше информации
Поликлиника краевой детской клинической больницы №2
5.7
Рейтинг

Поликлиника краевой детской клинической больницы №2
В клинике 1 врач
Государственная
ул. Сахалинская, 58
ул. Полярная, 6
ул. Приморская, 6
ул. Черемуховая, 11
Показать ещё