Клиники Владивостока

В клинике 43 врача
ул. Адмирала Горшкова, 67
ул. Луговая, 65
ул. Калинина, 11А/2
Прием ведут специалисты высшей категории, имеются врачи всех специализаций. Современное диагностическое оборудование. Проводится томография сетчатки глаза. Консультации врачей: терапевта, гастроэнтеролога, эндокринолога, кардиолога, гинеколога, невролога. Прием гематолога. Прием кинезиолога. Мануальная терапия. Медицинский массаж. УЗИ всех органов, суставов и сосудов. Нейросонография. Современное диагностическое оборудование.
В клинике 148 врачей
Государственная
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Бариатрические операции, эндоскопические малоинвазивные операции по удалению спинномозговых грыж, неинвазивное удаление рака простаты, онкологические операции в гинекологии, амбулаторная детская хирургия, литотрипсия.
В клинике 77 врачей
Государственная
ул. Уткинская, 7
ул. Комсомольская, 7
ул. Экипажная (о. Русский), 24
ул. Котельникова, 10
пр-т Красного Знамени, 47
ул. Некрасовская, 52
пер. Почтовый, 9
ул. Строительная (с. Береговое), 3
пр-т Океанский, 35
ул. Некрасовская, 46
ул. Леонова, 21А
ул. Парис (о. Русский), 24
Многопрофильное лечебное учреждение с высококвалифицированными кадрами и созданными условиями для работы персонала и оказания медицинской помощи жителям и гостям города.
В клинике 43 врача
пр-т Океанский, 48А
ул. Трамвайная, 14А
ул. Новоивановская, 2Б
ул. Нейбута, 141
Диагностика различного рода болезней и профилактика заболеваний, как для взрослых, так и для детей. Собственная медицинская лаборатория. Центр вакцинопрофилактики. Восстановительное лечение. Процедурный кабинет. Медицинские комиссии.
В клинике 19 врачей
ул. Печорская, 8
пр-т 100-летия Владивостока, 40
Помощь при терапевтических, урологических, гинекологических, неврологических, аллергических, эндокринологических и других заболеваниях. Клиника оснащена современным оборудованием.
В клинике 26 врачей
Государственная
ул. Калинина, 51
ул. Окатовая, 16
В клинике 110 врачей
ул. Гамарника, 3Б
ул. Светланская, 113
Все виды медицинской диагностики, клиника, стационар.
В клинике 71 врач
пр-т Красного Знамени, 156
ул. Фадеева, 14
ул. Кирова, 14
Клиники Детский доктор – это сеть частных медицинских центров в разных районах Владивостока и Артема. Филиалы обслуживают детей и взрослых, прием ведут врачи первых и высших квалификационных категорий. Среди используемых методов диагностики: УЗИ, ЭКГ, Эхо-КГ, ТРУЗИ, ЭЭГ, лабораторная диагностика.
В клинике 22 врача
ул. Крыгина, 28
Многопрофильный медицинский центр пролицензирован по 29 видам медицинской деятельности. УФО
В клинике 1 врач
Государственная
ул. Сахалинская, 58
ул. Полярная, 6
ул. Приморская, 6
ул. Черемуховая, 11
