Клиники Владивостока

Медицинский центр ДВФУ
6.7
Рейтинг

Медицинский центр ДВФУ
В клинике 148 врачей
Государственная
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Бариатрические операции, эндоскопические малоинвазивные операции по удалению спинномозговых грыж, неинвазивное удаление рака простаты, онкологические операции в гинекологии, амбулаторная детская хирургия, литотрипсия.
Показать больше информации
Записаться на приём
Краевая клиническая больница №2
7.0
Рейтинг

Краевая клиническая больница №2
В клинике 108 врачей
Государственная
ул. Русская, 55
ул. Русская, 55/4
ул. Русская, 55/5
ул. Русская, 55/3
Асклепий
6.7
Рейтинг

Асклепий
В клинике 110 врачей
ул. Гамарника, 3Б
ул. Светланская, 113
Все виды медицинской диагностики, клиника, стационар.
Показать больше информации
Океан
4.4
Рейтинг

Океан
В клинике 23 врача
ул. Садгородская, 21
Предлагается санаторно-курортное лечение, пансион, туры выходного дня, поликлиника, стационар, пластическая хирургия. Сауна и бассейн, солярий, грязе-и-водо-лечение, все виды физиопроцедур.
Показать больше информации
Пасифик Интернешенл Хоспитал
5.6
Рейтинг

Пасифик Интернешенл Хоспитал
В клинике 26 врачей
ул. Запорожская, 77
Здоровье
6.0
Рейтинг

Здоровье
В клинике 80 врачей
пр-т Красного Знамени, 38
ул. Шилкинская, 4В